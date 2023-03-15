Вторую волну паводка ждут в Воронежской области в середине апреля

О ситуации с подъемом уровня рек рассказали руководители ГУ МЧС и гидрометцентра Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Первая волна весеннего паводка, связанная с таянием снега и льда, почти достигла своего пика в Воронежской области. Об этом сообщили на пресс-конференции в «Интерфаксе» глава ГУ МЧС области Александр Кошель и руководитель Воронежского областного гидрометцентра Александр Сушков.

ПОЧВА ПЕРЕПОЛНЕНА ВЛАГОЙ

Особенность нынешнего паводкового сезона состоит в том, что, несмотря на небольшие запасы снега минувшей зимой, почва оказалась сильно переувлажнена за счет многочисленных осадков в виде дождя, рассказал Александр Сушков.

- Зима в целом была теплее нормы на 1,1 градуса. Средняя температура составила 3,9 градуса, - сообщил глава гидрометцентра. – Метеорологическая весна наступила очень рано – 8 марта. С этого дня в регионе началось активное таяние льда и снега и, соответственно, подъем уровня воды в реках.

Ситуацию усугубило то обстоятельство, что период потепления совпал с дождями, которые еще добавили воды. К слову, сейчас в регионе снега практически не осталось.

МАЛЫЕ РЕКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В БЕРЕГА

Александр Сушков рассказал, что традиционно больше проблем доставляют малые реки, когда выходят весной из берегов. Половодье на них сейчас достигло максимума, а кое-где уровень начинает снижаться.

- Каких-то экстремальных ситуаций, связанных малыми реками мы больше в этом году не ожидаем, - отметил Сушков.

Подъем уровня воды на больших реках, в частности – на Дону – составляет на сегодня в Задонске – 6,5 метра, в Павловске – 5,5 метра, в Лисках – 2 метра. Максимальный подъем уровня воды на Дону метеорологи ожидают в середине следующей недели. Чуть запаздывают традиционно реки на востоке области – Хопер, Ворона. Половодье на них прогнозируют на середину апреля.

ПОД ВОДУ УШЛИ 15 МОСТОВ

По словам Александра Кошеля, прогнозы насчет половодья в этом году полностью оправдались.

- Мы ожидали подтопления до 20 мостов. На сегодня под водой находятся 15 мостов по всей области, и часть переправ уже возвращается к нормальному функционированию. Мы ждем вторую волну паводка в середине апреля, когда региона достигнут запасы талой воды из северных областей, верховьев наших рек, - рассказал глава ГУ МЧС. – В целом мы прогнозируем чрезвычайных ситуаций, связанных с подъемом уровня воды, и готовы к реагированию. Места затопления нам известны. Они сохраняются год от года. Проблемы, как правило, возникают в 2-3 районах области.

Причина этих проблем, по словам Кошеля, в неграмотной застройке в поймах рек, которые подвержены разливам.

- Сейчас вот пошел разлив Усманки. Еще нет ничего критического, но вода практически подошла к домам, в том числе, к только что построенным и даже не сданным в эксплуатацию.

На малых реках паводок завершается, на больших - выходит на пик Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ПРУДАХ

Среди внештатных ситуаций Александр Кошель назвал два случая выхода воды из прудов и затопления жилых поселков. В первом случае вода хлынула через край плотины, во втором – через брешь в ней.

- Оперативно приняли меры и ликвидировали оба происшествия, - добавил глава ведомства.

Чтобы защититься от затопления во время паводка, Александр Кошель порекомендовал тем жителям, чьи дома попадают в зону возможного разлива реки, принять заранее меры. Во-первых подготовить дренажные каналы с выводом в безопасное место по согласованию с администрацией поселка. Во-вторых, застраховать свое имущество на случай ЧП.