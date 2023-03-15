В Воронежской области сгорел дом, погиб мужчина

Пожар потушили, но дом к тому времени сгорел дотла. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 марта, ранним утром загорелся жилой дом на улице Центральной села Гвазда Бутурлиновского района.

- О пожаре сообщили в 6.17. На место ЧП выезжали 16 наших сотрудников на четырех машинах. Огонь потушили в 7.02. К тому времени пламя уничтожило жилой дом 7х7 метров с пристройкой 2х2,5м. Причины пожара еще предстоит установить, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

В региональном ГУ МЧС добавили, что после тушения огня на пепелище обнаружили тело 51-летнего хозяина дома. Причину его смерти, видимо, узнают, как только определят, почему начался пожар.