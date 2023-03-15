В воронежских пунктах выдачи заказов Wildberries бастовать не собираются

В Воронеже пункты выдачи заказов работают по обычному графику. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воронежских пунктах выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries не стали следовать примеру столичных коллег и устраивать забастовку. Их сотрудники продолжают работать по обычному графику. То есть, заказы можно получить без проблем.

Забастовку устроили в московских пунктах выдачи заказов Wildberries. Работников не устраивают многочисленные штрафы, налагаемые руководством за возвращение клиентом бракованного товара. Деньги якобы приходится платить даже когда сотрудники ПВЗ ни при чем. Претензии есть и по слишком жесткому контролю режима рабочего дня.

Видимо, либо воронежских сотрудников ПВЗ эти проблемы не касаются, либо они более терпеливы, чем столичные коллеги.