В Воронеже с незаконного уличного лотка изъяли 850 пар трусов и носков

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

На административной комиссии при управе Ленинского района рассмотрели дело на злостную нарушительницу правил торговли, реализующую текстильные изделия без документов с уличного лотка.

Накануне, в ходе рейда, у нее с места торговли изъяли более 850 экземпляров текстильных изделий (трусов и носков) и четыре единицы торгового оборудования.

Все это имущество отправили на ответственное хранение на специальный склад. Получить товар владелец сможет только после уплаты штрафа. В данном случае нарушительницу оштрафовали на 3000 рублей.

Кроме нее на 2000 рублей наказали другого воронежца, который также на улице незаконно реализовывал стеклоомывающую жидкость. У него изъяли всю партию товара.

Всего в ходе заседания рассмотрен 21 протокол об административных правонарушениях.Среди рассмотренных дел наибольшее количество нарушений касались торговли в неустановленных местах– 14 дел. 5 административных дел было по статье «нарушение Правил благоустройства» и одно – по статье «нарушение тишины и покоя».

В управе отметили, что с начала 2023 года вынесено 10493 постановления о наказании за неоплату парковки на территории района.