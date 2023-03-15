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НовостиОбщество15 марта 2023 8:31

Коронавирус в Воронежской области на утро 15 марта: заболели еще 478 человек

Как и сутки назад, никто не умер
Юрий КОЗЛОВ
Коронавирус по-прежнему держит врачей в напряжении.

Коронавирус по-прежнему держит врачей в напряжении.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжает увеличиваться число суточных заболеваний коронавирусом в Воронежской области. На утро среды, 15 марта, заразились еще 478 человек, 38 из них попали в больницы. Для сравнения: на начало дня 14 марта заболели 475 наших земляков, 28 из них были госпитализированы. С начала пандемии заразились коронавирусом уже около 487 тысяч жителей Воронежской области.

За минувшие сутки никто не умер от ковидных осложнений. Не было смертей, напомним, и на утро 14 марта. Число жертв коронавируса осталось прежним – 8 625.

Еще 453 человека закрыли ковидный больничный. На утро 14 марта выздоровевших было гораздо меньше – 345. Всего же за время пандемии избавились от коронавируса 473 905 жителей Воронежской области.