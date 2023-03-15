В Воронежской области семье погибшего в ходе СВО бойца вручили орден Мужества

Соболезнования семье погибшего бойца выразил глава Эртильского района и местный военком. Фото: администрация Эртильского района ВКонтакте.

Во вторник, 14 марта, глава Эртильского района Иван Лесников вручил орден Мужества семье погибшего бойца Сергея Бобкина. 36-летний мужчина был призван в ходе частичной мобилизации. Погиб, выполняя боевую задачу и проявив мужество и героизм.

Иван Лесников поблагодарил родителей бойца за то, что воспитали его настоящим защитником Отчества, до конца исполнившим свой воинский долг. И пообещал помощь со стороны районных властей. Выразил соболезнования семье погибшего и военный комиссар Эртильского и Терновского районов Алексей Пищаков.

Сергей Бобкин до мобилизации трудился слесарем в АО элеватор «Эртильский». Скончался 16 декабря 2022 года от тяжелых ранений. Похоронен на кладбище в микрорайоне Стройка.