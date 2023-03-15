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НовостиПроисшествия15 марта 2023 8:05

В Воронеже будут судить 16-летнего подростка за избиение 12-летнего мальчика

Младший оскорбил старшего во время игры в футбол
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 16-летнего подростка, избившего малолетнего.

Инцидент произошел в мае 2022 года на футбольном поле, расположенном на Московском проспекте. Во время игры двое футболистов поругались, малолетний оскорбил старшего. В ответ тот избил 12-летнего мальчика. Медики оценили травмы ребенка как тяжкий вред здоровью.

- Подросток признал вину, активно способствовал расследованию преступления. Его вина подтверждается показаниями свидетелей-очевидцев, заключениями проведенных судебных экспертиз, уголовное дело направлено в суд, - сообщил руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе.