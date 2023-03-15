В Воронежской области в феврале подорожали пельмени и сосиски

В феврале 2023 года в Воронежской области продукты подорожали на 0,4% по сравнению с январем, сообщил Воронежстат. По данным статистиков, значительно повысились цены на пельмени, вареную колбасу, сосиски, сардельки, консервированные овощи, хлопья из злаков, груши, апельсины, виноград, бананы, свежие помидоры и репчатый лук - на 4,6-25,4%. Снизились цены на майонез, кетчуп, пшеничную муку, гречневую и манную крупы, какао, картофель, капусту, огурцы, грибы и лимоны - на 5,5-8,9%.

Промышленные товары в феврале по сравнению с январем стали на 0,1% дороже. На 3,7-7,3% выросли цены на детские кремы и кремы для рук, тушь для ресниц, влажные салфетки, альбомы для рисования и шариковые авторучки. Снижение цен отметили на кухонные полотенца, краски для волос, детские матрасы и подгузники, офисную бумагу, учебники, телевизоры, смартфоны и газовое моторное топливо - на 4,4-11,0%. Выросли цены на отечественный аспирин и анальгин, перекись водорода, сульфацетамид, аллохол, активированный уголь, бинты и одноразовые шприцы - на 8,7-18,8%. Подешевели цефтриаксон, комбинированные анальгетики, афобазол, эссенциале форте и поливитамины - на 1,5-3,0%.

В феврале по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен и тарифов на услуги в целом составил 100.3%. Услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ выросли на 1,8%. Поднялись цены на за мойку машин, баню, пребывание в санатории, услуги в сфере зарубежного туризма - на 4,1-10,5 %. Зато снизились цены на билеты в поездах дальнего следования, проживание в гостиницах класса две звезды, стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России и в Крым - на 2.1-2.3%.