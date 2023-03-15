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НовостиПроисшествия15 марта 2023 7:43

В Воронежской области поймали наркокурьера с 5,8 кг «соли» на 10 млн рублей

Мужчина вез партию "дури" из Белгородской области в Ставропольский край
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В Воронежской области сотрудники полиции задержали межрегионального наркокурьера.

Сотрудники ГИБДД на стационарном посту ДПС, расположенном на 752 км автодороги М-4 «Дон» в Богучарском районе, остановили автомобиль «Митсубиси Грандис». При досмотре автомобиля полицейские обнаружили в салоне и в рюкзаке 33-летнего водителя из Брянской области три полиэтиленовых пакета с веществом желтого цвета.

Согласно результатам экспертизы, это был синтетический наркотик - α-пирролидиновалерофенон. Из незаконного оборота изъяли более 5,8 кг дури - около 49 тысяч разовых доз. По оценкам экспертом, драгдилеры потеряли более 10 млн незаконного дохода.

По предварительным данным полиции, подозреваемый с недавнего времени являлся межрегиональным курьером нелегального интернет-магазина, специализирующегося на сбыте так называемой «соли». Он занимался транспортировкой оптовых партий наркотиков и организацией тайников в разных регионах страны. Мужчина признался, что в день задержания забрал упаковки с наркотиком в Белгородской области и вез их в Ставропольский край.

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет за незаконный сбыт наркотиков.