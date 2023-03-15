В Воронеже Lada Granta сбила женщину на «зебре»

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Воронежские полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала женщина. Авария произошла около 16.00 на улице Героев Сибиряков.

30-летний водитель на Lada Granta, следовавший со стороны улицы Матросова в направлении проспекта Патриотов, сбил пешехода. 74-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее доставили в больницу.

За 14 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 93 ДТП, в них пострадали четыре человека.