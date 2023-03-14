В Воронежской области появится еще один крупный природный заказник

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронежской области создадут новый природный заказник, который станет носить название «Ольховатский». Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства региона.

Появится особо охраняемая природная территория в Ольховатском районе. Известна уже ее площадь. Она составит 1,9 тысяч га. В нее войдут семь участков протяженностью от 66 до 665 га, расположенные вблизи слобод Новохарьковка и Неровновка, хутора Андриановка и поселка Саловка.

Из постановления известно, с какой целью создадут заказник. Прежде всего это поспособствует сохранению и восстановлению природы, поддержанию экологического баланса, а также снижению уровня антропогенного воздействия на уникальные ландшафтные комплексы.

Кстати, на территории будут действовать правила пользования ООПТ. Там запрещается разорение муравейников, птичьих гнезд, нор и мест обитания животных. Нельзя собирать травы и добывать полезные ископаемые и т. д. В том числе, на территории нельзя будет местным жителям получить участок для индивидуального строительства, садоводства или огородничества.