Наркокурьеру дали 8 лет колонии в воронежском суде

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Левобережный райсуд Воронежа вынес приговор 19-летнему Данииле Д. Парня признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в облпрокуратуре 14 марта.

Было установлено, что молодой человек через интернет в апреле 2022 года с целью заработать сговорился с неустановленным лицом, что поработает «курьером». Он вызвался перевезти крупную партию наркотиков из Москвы в Воронеж. Его «четырнадцатую» остановили во время рейса на автодороге М-4 «Дон» полицейские.

При досмотре в салоне были обнаружены и изъяты наркотические средства – мефедрон массой более 1 кг и соль массой почти 2 кг.

Суд отправил парня на 8 лет в колонию строгого режима. Автомобиль конфисковали в доход государства.