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НовостиОбщество14 марта 2023 15:18

В Воронеже будут судить банду автоподставщиков

В уголовном деле о мошенничестве - 21 человек
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Ленинский райсуд передали дело банды автоподставщиков. На скамье окажется 21 человек. Об этом 14 марта рассказали в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

По версии следствия, орудовала ОПГ в 2018-2020 годах. Четверо лидеров привлекли в преступную группу еще 17 соучастников. Правоохранители обвиняют из в инсценировке в Воронеже 10 ДТП. Предоставляя ложные данные об авариях, они обращались за выплатами в страховые компании. Случаи удавалось доказывать. Так злоумышленникам удалось «заработать» более 2 млн рублей.

Их задержали. Было возбуждено уголовное дело по по ч. 2 и 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.