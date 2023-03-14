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НовостиСпорт14 марта 2023 15:00

Сборная Воронежской области по водному поло в финале первенства России начала с ничьей

Игра с командой Казани завершилась со счетом 4:4
Юрий КОЗЛОВ
Начали наши юные ватерполисты неплохо, ждем побед!

Начали наши юные ватерполисты неплохо, ждем побед!

Фото: cspsk-vrn.ru

Сборная Воронежской области по водному поло сыграла стартовый матч в финале первенства России. Соревнования стартовали 14 марта в городе Березники Пермского края.

Воронежская сборная, представленная воспитанниками областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта, сразилась с командой Казани. Итог – ничья 4:4.

Главный российский старт среди юношей до 14 лет (вторая группа) продолжится шесть дней. В первые три будут проходить игры в двух подгруппах. Затем начнутся игры плей-офф. Воронежцы попали в подгруппу в компании с ватерполистами Казани, Омска и Челябинска. В восьмерку финалистов входят также наши соседи из Липецкой области, СШОР водных видов спорта Московской области (город Руза), сборная Республики Крым и хозяева турнира.