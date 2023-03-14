В Воронеже может появиться школа на 2 тысячи мест в Шилово

В недалеком будущем в Воронеже могут появиться еще три школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 марта, мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о планах строительства еще одной школы в микрорайоне Шилово. Пока он сообщил только о вместимости будущего образовательного учреждения – оно будет рассчитано на две тысячи учеников. Окончательное решение о строительстве школы должны принять в 2024 году.

Также мэр напомнил, что в 2023 году должны завершить строительство школы в микрорайоне «Электроника». На улице Ленинградской в рамках развития квартала, где раньше были ветхие здания, также в перспективе разработают проект нового образовательного учреждения. Кроме того, школу планируют построить в ЖК «Каштановый» в микрорайоне Подгорный. Она тоже находится в стадии проектирования.