В части домов Ленинского района Воронежа 15 марта отключат воду

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Ленинском районе Воронежа в среду, 15 марта, 3,5 часа в ряде домов не будет воды. Ограничения коснуться жителей четырех улиц. Об этом предупредили горожан в пресс-службе ООО «РВК-Воронеж» 14 марта.

В это время специалисты будут проводить плановые работы по улучшению надежности водоснабжения. Они отремонтируют пожарный гидрант на водопроводной линии диаметром 150 мм в районе дома №52 на улице Чапаева.

Подачу холодной воды в многоэтажки и дома частного сектора приостановят во второй половине дня. Ее не будет с 13.30 до 17.00.

Под ограничения коснуться дома на улицах:

- Краснознаменная (нечетная сторона, дома №№ 99-171);

- Чапаева (четная сторона, №№ 42-52);

- Переулки Вишневый и Казарменный.

Ранее сообщили, что 15 марта пять домов, которые расположены в Центральном районе Воронежа, на три часа отключат от электроэнергии.

Ч