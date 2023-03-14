Воронежец лишился машины, пытаясь продать ее

Злоумышленник отдал машину новому владельцу, который и не планировал платить за нее. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Россошанский районный суд признал виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) М. 2004 г.р. Об этом информирует пресс-служба райсуда.

В августе прошлого года М. увидел объявление о продаже автомобиля на одном из популярных веб-ресурсов в интернете. По фото он понял, что машина принадлежит его знакомому Ш. Чтобы обманным путем завладеть транспортным средством, М. вместе со своими знакомыми приехали домой к Ш. для осмотра товара.

Обвиняемый сообщил, что готов приобрести автомобиль за 60 тысяч рублей. Правда, деньги не отдал, а обещал сделать это в течение месяца, написав соответствующую расписку. В итоге М. отдал машину новому владельцу, который и не планировал платить за нее.

Подсудимый М. полностью признал свою вину, согласился с обвинением, раскаялся в своем поступке и попросил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. В итоге суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов. Приговор вступил в законную силу.