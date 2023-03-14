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НовостиСпорт14 марта 2023 12:43

Воронежские борцы везут три медали из Якутска

В международном турнире участвовали спортсмены из 12-ти стран
Алексей СЕРГУНИН
Ольга Яценко (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Ольга Яценко (справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В составе сборной России на соревнованиях среди юниоров и юниорок до 20 лет по вольной борьбе выступали четверо воронежцев, трое из которых стали призерами.

Егор Бельских завоевал серебряную медаль в весе до 92 кг, Салават Умалатов выиграл бронзу в весе до 79 кг. Оба тренируются в спортивной школе олимпийского резерва № 10 под руководством тренеров Вячеслава Шанина и Евгения Скоробогатова. Ольга Яценко заняла третье место в весе до 62 кг. Она тренируется СШОР № 33 у Сергея Корчагина и Геннадия Холодкова.

Теперь на первенстве России, которое пройдет 13-17 апреля в Якутске, наш регион представят семь атлетов, в том числе лидеры в своих весовых категориях - Бельских, Александр Гришин, Данил Абакумов, Георгий Аксарин и Антон Пушечкин. Именно они входили в состав сборной Воронежской области, которая на Спартакиаде молодежи России 2021 года завоевала командный бронзовый кубок. Главный тренер региональной сборной Александр Тамбовцев считает, что каждый из них имеет шанс подняться на пьедестал.