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НовостиПроисшествия14 марта 2023 12:17

В Воронежской области мужчина избил продавщицу и вынес продукты на 4,5 тысячи рублей

Вскоре его поймали
Юрий КОЗЛОВ
Похождения грабителя зафиксировала видеокамера.

Похождения грабителя зафиксировала видеокамера.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 13 марта, в 21.25 в Лисках на улице Маршала Жукова в один из сетевых магазинов зашел мужчина. Набрал со стеллажей кучу продуктов и пошел к выходу. Пытавшуюся его задержать 35-летнюю продавщицу он избил и убежал. Сотрудники магазина вызвали полицию. Они подсчитали, что грабитель унес продукты на 4,5 тысячи рублей.

Приехавшие на место преступления участковые посмотрели записи видеокамер и задержали по подозрению в грабеже 27-летнего местного жителя, не раз судимого за кражи.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). До суда рецидивист будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.