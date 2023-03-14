В Воронежской области мужчина избил продавщицу и вынес продукты на 4,5 тысячи рублей

Похождения грабителя зафиксировала видеокамера. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 13 марта, в 21.25 в Лисках на улице Маршала Жукова в один из сетевых магазинов зашел мужчина. Набрал со стеллажей кучу продуктов и пошел к выходу. Пытавшуюся его задержать 35-летнюю продавщицу он избил и убежал. Сотрудники магазина вызвали полицию. Они подсчитали, что грабитель унес продукты на 4,5 тысячи рублей.

Приехавшие на место преступления участковые посмотрели записи видеокамер и задержали по подозрению в грабеже 27-летнего местного жителя, не раз судимого за кражи.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). До суда рецидивист будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.