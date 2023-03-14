В Воронеже в пятый раз пройдет музыкальный фестиваль «От Ростроповичей к современности»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 14 марта по 7 апреля в воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей пройдет пятый музыкальный фестиваль «От Ростроповичей к современности». В этом году он посвящен 150-летию Сергея Рахманинова.

В программе представлено жанровое разнообразие творчества композитора: опера, произведения для фортепиано, камерная вокальная и инструментальная музыка.

В рамках фестиваля пройдут арт-проекты, концерты, мастер-классы, творческие встречи. Среди участников фестиваля – профессор Московской консерватории имени Чайковского Александр Вершинин (фортепиано) и ведущий солист оперной труппы Воронежского театра оперы и балета Игорь Горностаев (баритон).

Наряду с именитыми музыкантами в концертах выступят молодые исполнители - студенты и выпускники колледжа имени Ростроповичей: Илья Хардиков (тенор), Евгений Стариков (баритон), Анна Кононенко (сопрано), Юлия Банникова (меццо-сопрано).

В торжественном закрытии фестиваля примет участие Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого.