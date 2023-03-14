Вадим Кстенин: «В Воронеже выкорчуют около 800 пней с помощью специального оборудования»

Фото мэрии Воронежа

Комбинаты благоустройства вывезли на улицы Воронежа технику, которая помогает приводить в порядок город после зимы. Помимо традиционных моделей можно увидеть и современные новинки. Например, оборудование, предназначенное для удаления пней без корчевания. Их в шутку назвали «пенькогрызы». Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 14 марта.

Их закупили в прошлом году. Тогда по инициативе губернатора Александра Гусева областному центру выделили свыше 465 млн рублей на коммунальную технику. На эти деньги приобрели еще более 60 единиц.

– Кроме серьезной техники, купили и некоторое новое оборудование, в том числе для выкорчевывания пней. Раньше такого у комбинатов не было, а теперь его можно устанавливать вместо пескоразбрасывателей или щеток. Очень нужное приобретение: там, где ранее были удалены опасные деревья, появилась возможность аккуратно, не нарушая сложившееся благоустройство, удалить пни и в дальнейшем высадить новые крупномерные саженцы, – рассказал мэр.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Сейчас в Воронеже три таких модернизированных машины. Об удобствах работы рассказал директор комбината благоустройства Центрального района Андрей Нестеров:

– Ранее мы сталкивались со сложностями при возникновении необходимости корчевания пней. Приходилось вручную делать подкоп, разрытие, пилить, доставать, вывозить. Поэтому выдернуть пень в городской среде – было задачей не из легких. Один пень мог удаляться почти весь день. Кроме того, зачастую приходилось после восстанавливать плитку, либо асфальтовое покрытие.

Современная технология позволяет выполнять большие объемы быстро и без лишних издержек. На удаление одного пня в среднем уходит от 30 минут до часа. За день сотрудник комбината может «разрушить» с десяток и - место уже готово к высадке нового дерева.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Руководитель управления экологии Галина Воробьева рассказала, что по поручению мэра ведомство совместно с районными управами в прошлом году обследовали городские магистрали и общественные пространства. Сейчас намечен план: убрать порядка 800 пней и озеленить территорию.

– Машина глубоко вскапывает и разрушает основную часть корневой системы. Также часть корней, которая остается, удаляется в процессе высадки нового дерева. Мы, на глубину в полтора-два метра, заменяем грунт – устанавливаем дерево и засыпаем сверху новый. Часть корней, которая может оставаться ниже, со временем просто естественным образом перегнивает, – сообщила Галина Леонидовна.

Всего же в 2023 году запланирована высадка еще около 5,3 тысяч деревьев и 32 тысячи кустарников. Первые высадки начнутся в рамках весеннего месячника благоустройства и продолжатся осенью.