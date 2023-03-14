Ученики студии споют воронежцам в библиотеке

19 марта в библиотеке имени Никитина пройдет концерт «Поем и учимся с Россией». Выступят ученики студии музыки Ad libitum.

В ней работает школа вокала и творческая лаборатория, где каждый находит себе занятие по душе. Для педагогов школы важен академический подход с точки зрения глубины отношения и внимания к музыкальному творчеству.

На вечере прозвучат авторские песни, инструментальные композиции для фортепиано и гитары, вокальные произведения Шаинского, Крылатова, Исаака и Максима Дунаевских, Гладкова, Петрова, Колкера, Таривердиева, Цоя, Хавтана и другие.

Концерт состоится 19 марта в 17.30 в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Начало в 17.30, вход свободный. (6+)