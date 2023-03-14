Воронежская прыгунья Елена Черных стала бронзовой призеркой «Евразийского Кубка»

Елена Черных. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Участие в турнире по прыжкам в воду приняли спортсмены девяти стран, включая Гватемалу, Кубу и Венесуэлу. За медали боролись и двое воронежских спортсменов - Елена Черных и Роман Ларин.

В итоге Черных стала третьей на 3-метровом трамплине, а Ларин финишировал четвертым в прыжках с 10-метровой вышки.

- В последнее время Елена выступает очень стабильно, владеет сложной программой, соответствующей мировому уровню современных прыжков в воду, - отметила тренер региональной сборной Елена Загребельная. - Роман Ларин, наш молодой спортсмен, также владеет сложной программой и на равных соперничает с именитыми более опытными соперниками.