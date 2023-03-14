В Воронеже пройдет День православной книги

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 марта в 16.00 в библиотеке имени Никитина откроется День православной книги.

В рамках праздника будут работать книжные выставки «Радость слова» (холл 1 этажа), «Святители земли Воронежской», посвященная воронежским святителям Митрофану, Тихону и Антонию (холл 2 этажа), «Вне времени и суеты: православная книга сегодня» (холл 2 этажа).

В программе доклад «Русский ум»: к 200-летию со дня рождения Николая Яковлевича Данилевского (1822-1885)» - читает доктор философских наук, профессор Воронежской духовной семинарии Михаил Прасолов.

Также пройдет презентация исследовательского проекта «Из воронежских воспоминаний монаха Нифонта (Ершова Николая Павловича) – офицера русской императорской армии, героя Русско-японской и Первой мировой войн».

Отрывки из поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» - к 80-летию освобождения Воронежа от фашистов - прочитает актер Камерного театра Андрей Мирошников. В рамках праздника пройдет передача книг, собранных в ходе благотворительной акции «Подари книгу».

Откроется праздник в лекционном зале четвертого этажа главного корпуса библиотеки (пл.Ленина,2) в 16.00. (12+)