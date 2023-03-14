В Воронеже 46-летняя женщина раскусила аферу телефонных мошенников

За минувшие сутки на территории нашего региона зафиксировали восемь мошенничеств и три кражи с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОП № 6 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 46-летней местной жительницы о том, что неизвестные пытались похитить у нее один миллион рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая пояснила, что вчера, 13 марта, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого она является. Мошенник сообщил, что ее сбережения находятся под угрозой хищения. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ, ей предложили перевести деньги на «безопасный счет». Но женщина была в курсе данного вида преступлений. Она сразу поняла, что ведет разговор с аферистами и, не раздумывая, прервала с ними связь.

За минувшие сутки на территории нашего региона зафиксировали восемь мошенничеств и три кражи с банковских карт. Суммарный ущерб превысил четыре миллиона рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет-ресурсы. Важно быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денег либо оказании каких-либо услуг.