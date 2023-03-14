Доцент воронежского университета предстанет перед судом за взятку

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении доцента факультета одного из высших учебных заведений города Воронежа. 40-летнюю женщину обвиняют в получении взятки от студента (ч.3 ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Воронежской области 14 марта.

По версии следствия, в феврале-марте 2021 года преподаватель, будучи дипломным руководителем студента-заочника, получила от него 38 тысяч рублей. За это она дала ему готовую выпускную квалификационную работу и составила на нее положительного отзыва. Студент успешно защитился и получил положительную оценку.

В отношении женщины на основании материалов ГУ МВД по региону возбудили уголовное дело. На следствии обвиняемая призналась в содеянном. Следователем СК собрана исчерпывающая доказательственная база и дело направлено в суд.