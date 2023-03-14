Шесть воронежских гимнасток поедут на фестиваль Алины Кабаевой

Юные «художницы» поедут в Сочи на фестиваль «Алина-2023». Фото: cspsk-vrn.ru

В фестивале «Алина-2023» будут участвовать юные воронежские «художницы». На контрольную тренировку в Сочи, в Центр художественной гимнастики Алины Кабаевой, приглашены шесть наших спортсменок и три тренера. После нее юные «художницы» будут участвовать в фестивале.

- На фестиваль поедут Владислава Гайваронская, Василиса Кочетова, Арина Символокова, Марина Милкина, София Никульшина, Анастасия Позднякова и тренеры Юлия Минакова, Юлия Шестакова и Елена Беркова. Гимнастки уезжают в Сочи в начале апреля. Фестиваль начнется 8 апреля, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.