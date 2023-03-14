Сборная Воронежской области заняла третье место по итогам первенства ЦФО по кикбоксингу

Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Долгопрудном финишировало первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик. В командном зачете победу праздновала Московская область, второй результат у белгородцев, третий – у воронежских спортсменов.

В личном зачете наши земляки 19 раз поднимались на пьедестал почета. Первые места заняли - Рашид Османов (57 кг), Никита Анисимов (75 кг), Данила Кузин (60 кг) и Мария Емельянова (56 кг).

Вторыми финишировали - Игорь Левин (51 кг), Сергей Дюкарев (51 кг), Аким Бартенев (57 кг), Шухрат Мировазов (63,5 кг) и Олеся Титова (48 кг).

Бронзовыми призерами стали - Эмиль Абуталипов (54 кг), Артём Васильев (57 кг), Дмитрий Зверев (71 кг), Никита Голофеев (51 кг), Эдуард Асульбеков (60 кг), Иван Плетнев (63,5 кг), Дмитрий Соболев (57 кг), Максим Сенченко (75 кг), Вероника Журавлева (52 кг) и Елизавета Маслова (60 кг).

Тренируют спортсменов – Ф. Фарзиев (СШОР № 33), В. Часовских (СК «Святослав»), И. Терешков («Русичи», Новая Усмань), В. Зубарев (Агроуниверситет), Ю. Шерстяных (ДЮСШ г. Борисоглебск), И. Иванов (СШОР № 4) и В. Зверев (СК «Мастер»).