В Воронежской области к 9 Мая благоустроят захоронения ветеранов ВОВ

Фото - мэрии Воронежа

Ко Дню Победы 9 мая в Воронеже и районах области массово благоустроят захоронения ветеранов Великой отечественной войны. Об этом во вторник, 14 марта рассказал губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что уже объявлены торги на приобретение 165 надгробных стел и цветников для захоронений. Могилы располагаются как в самом областном центре, так и практически во всех районах региона.

Несмотря на то, что контракт заключат до конца года, все работы постараются провести до 9 мая.

– Никто не забыт, ничто не забыто! – добавил глава региона.

Ранее стало известно, что к 80-летию со дня Великой Победы в 2025 году в Воронежской области планируют благоустроить все захоронения героев ВОВ. Такое поручение уже получили профильные чиновники. Прежде чем провести работы, специалисты проведут анализ состояния могил.