Воронежец Алексей Владимиров завоевал бронзу на чемпионате Белоруссии по тхэквондо

Алексей Владимиров (второй справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Открытый чемпионат Белоруссии по тхэквондо финишировал накануне, 13 марта, на базе олимпийской подготовки «Стайки» в Минске. В них приняли участие спортсмены Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана.

Воронежец Алексей Владимиров выступил в весе до 63 кг. В шаге от медалей остановились наши земляки Виктория Железнова и Артем Степаненко, которые уступили соперникам в четвертьфиналах.

По словам старшего тренера сборной Воронежской области и сборной России Романа Ходина, для российских тхэквондистов соревнования имели статус этапа отбора в основной состав национальной сборной, которая примет участие в чемпионате мира-2023, если туда будут допущены наши спортсмены.