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НовостиПроисшествия14 марта 2023 7:22

Под Воронежем мужчина ночью зашел в свой нежилой дом и отравился дымом

ЧП случилось в Семилукском районе
Юрий КОЗЛОВ
Сотрудники МЧС потушили пожар через 24 минуты после звонка о нем.

Сотрудники МЧС потушили пожар через 24 минуты после звонка о нем.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 14 марта, около полуночи загорелся нежилой дом в поселке Латная Семилукского района на улице Набережной. На ликвидацию пожара (звонок о нем поступил в 00.01) выезжали восемь специалистов МЧС на двух машинах. Огонь они потушили в 00.25. Пламя к тому времени успело сильно повредить дом 10х6 метров по всей площади.

На пожаре не обошлось без пострадавших. В больницу попал 50-летний хозяин дома. Что он делал в такой поздний час в нежилом помещении, неясно. Причину пожара еще предстоит установить.