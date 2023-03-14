На первый этап благоустройства воронежского парка «Олимпик» потратят более 54 млн рублей

Правительство Воронежской области объявило торги на первый этап комплексного благоустройства парка «Олимпик». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев

За более чем 54 миллиона рублей будут обновлены сети водоснабжения и канализации, освещение, тротуары и спортплощадки, установлено видеонаблюдение и малые архитектурные формы. Работы планируется провести за 51 день. Парк все это время будет открыт для посетителей. Власти рассчитывают подобрать подрядчика 23 марта.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Министерстве природы России разрешили строить экопарковку в «Олимпике».