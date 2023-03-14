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НовостиОбщество14 марта 2023 6:10

На первый этап благоустройства воронежского парка «Олимпик» потратят более 54 млн рублей

Подрядчика выберут 23 марта
Алексей СЕРГУНИН

Правительство Воронежской области объявило торги на первый этап комплексного благоустройства парка «Олимпик». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Гусев

За более чем 54 миллиона рублей будут обновлены сети водоснабжения и канализации, освещение, тротуары и спортплощадки, установлено видеонаблюдение и малые архитектурные формы. Работы планируется провести за 51 день. Парк все это время будет открыт для посетителей. Власти рассчитывают подобрать подрядчика 23 марта.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Министерстве природы России разрешили строить экопарковку в «Олимпике».