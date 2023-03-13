В Воронежской области мошенники отобрали у мужчины 1,48 миллиона рублей

Если зашла речь о деньгах с незнакомцем, лучше сразу закончить разговор. Фото: Михаил ФРОЛОВ

46-летний житель Лискинского района стал новой жертвой телефонных мошенников. Аферисты три дня убеждали его взять кредит якобы для того, чтобы некие злоумышленники не сделали этого раньше. Мужчина неоднократно слышал о подобных «разводах», но все же не устоял против слишком убедительного лженачальника службы безопасности банка.

В итоге доверчивый человек перевел мошенникам 1,48 миллиона рублей, и те, конечно, перестали отвечать на звонки. Жителю Лискинского района ничего не оставалось, как пойти в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). 12 марта аферисты «разжились» двумя миллионами рублей. Всего полицейские зарегистрировано пять сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, - сообщили в региональном ГУ МВД.