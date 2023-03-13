Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 16:27

В Воронежской области мошенники отобрали у мужчины 1,48 миллиона рублей

Аферисты три дня убеждали свою жертву поддаться на их уговоры
Юрий КОЗЛОВ
Если зашла речь о деньгах с незнакомцем, лучше сразу закончить разговор.

Если зашла речь о деньгах с незнакомцем, лучше сразу закончить разговор.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

46-летний житель Лискинского района стал новой жертвой телефонных мошенников. Аферисты три дня убеждали его взять кредит якобы для того, чтобы некие злоумышленники не сделали этого раньше. Мужчина неоднократно слышал о подобных «разводах», но все же не устоял против слишком убедительного лженачальника службы безопасности банка.

В итоге доверчивый человек перевел мошенникам 1,48 миллиона рублей, и те, конечно, перестали отвечать на звонки. Жителю Лискинского района ничего не оставалось, как пойти в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). 12 марта аферисты «разжились» двумя миллионами рублей. Всего полицейские зарегистрировано пять сообщений о противоправных действиях, совершенных дистанционно, путем обмана или злоупотребления доверием, - сообщили в региональном ГУ МВД.