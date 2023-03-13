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НовостиОбщество13 марта 2023 13:39

В Воронеже заменят магистральный водовод в Коминтерновском районе

Пока должны подготовить проектно-сметную документацию
Юрий КОЗЛОВ
Нескончаемый ремонт трубы из плохого чугуна можно устранить только установкой новой.

Нескончаемый ремонт трубы из плохого чугуна можно устранить только установкой новой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 марта, на планерке в мэрии глава городской администрации Вадим Кстенин поручил подчиненным вместе со специалистами «РВК-Воронеж» подготовить проектно-сметную документацию для замены магистрального водовода в Коминтерновском районе.

Мэр заявил, что работы нужно провести безотлагательно. Уже четыре раза за последнее время на улице Антонова-Овсеенко случались достаточно масштабные аварии, при этом устраняют их достаточно долго. Причина постоянных порывов труб – плохого качества чугун, из которых они сделаны.

- Сейчас запускают программу модернизации ЖКХ на федеральном уровне. Поэтому нам нужно иметь проектно-сметную документацию. Она нужна, чтобы заявить этот объект в федеральную программу и в кратчайшие сроки приступить к реализации, – резюмировал мэр.