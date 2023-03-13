В Воронеже изменят подход к отлову бродячих собак

Собаки в Воронеже плодятся быстрее, чем их стерилизуют Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В мэрии рассказали, что поменяют подход к работе с бездомными животными, используя опыт других городов, где эта работа достигла успехов. Сейчас в городе, по подсчету специалистов 4-4,5 тысячи бродячих собак. Ежегодно на программу отлова, стерилизации и вакцинации (ОСВВ) тратится около 14 миллионов рублей. Однако эти средства расходуются неэффективно, поскольку армия бродяг продолжает планомерно расти.

- Сама процедура ОСВВ доказала свою эффективность, но надо изменить подход к реализации планов, - считает глава города Вадим Кстенин. – В год мы стерилизуем 1300 – 1400 животных. Но этого темпа недостаточно, мы не успеваем за размножением животных.

Поэтому решено в два-три раза увеличить темпы отлова животных. Кроме того, чиновники будут работать не по заявительному принципу, когда о бродячих собаках сообщают горожане, а станут активно выявлять и отлавливать их.