Юные воронежские музыканты сыграют в библиотеке Баха с Чайковским

15 марта в библиотеке имени Никитина пройдет концерт инструментальной музыки «Звонкие струны». Вечер посвятят Году педагога и наставника в России.

В программе примут участие воспитанники Детской школы искусств № 1: Никита Одинаев (2 класс), Тимур Искендеров (3 класс), Петр Селезнев (5 класс), Дарья Портнихина (5 класс), Анна Голубир (8 класс). Они исполнят русскую народную песню «Вдоль да по речке» и песню «Латышская народная полька». Также прозвучат популярные произведения композиторов-классиков: «Весна» Баха, «Испанский танец» Суареса, «Романс» Форе, «Колыбельная в бурю» Чайковского, «Ностальгия» Должикова, «Мазурка» Баклановой.

Кроме того, будут мелодии современных авторов: «Испанский танец» Гладышевой, «Полька» Широкова, «Румба» Дербенко, «Памяти Есенина» Городовской, «Очи черные» Цыганкова.

Начало в 18.00, вход свободный, 12+