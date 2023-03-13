В Воронежской области поймали серийного вора, промышлявшего в дачных домиках

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Каширском районе поймали серийного вора, обчищавшего дачные домики.

В осенне-зимний период в полицию поступило несколько заявлений от собственников садовых участков о кражах. Все написаны как под копирку: были взломаны входные двери или окна, похищены электрические проводки, электрочайники, обогреватели, инструменты, изделия из цветных металлов, одежда и продукты.

Оперативники усилили наблюдение в садоводческих товариществах и в начале марта заметили подозрительного мужчину с рюкзаком. Когда его остановили и досмотрели, в рюкзаке обнаружили монтировку и срезанные провода от электроприборов. 42-летний задержанный, оказавшийся рецидивистом, сознался в девяти кражах из дачных домиков, объяснял свои действия сложной жизненной ситуацией, отсутствием дохода и постоянного места жительства. Поскольку осенью и зимой хозяева дачных домов редко посещают свои владения, поэтому он и разживался имуществом. Мужчина показал места хранения похищенного имущества, а также сообщил, что часть украденного сдал в пункт приема цветного металла.

Теперь ему придется ответить за кражи.