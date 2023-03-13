В Воронеже ветеран войны Александра Варвянская отмечает 100-летний юбилей

Среди медалей Александры Дмитриевны есть и «За победу над Германией». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Александра Ваврянская. Родилась она 13 марта 1923 года в селе Данково Каширского района. Выучилась на зубного врача. В августе 1942 года ее мобилизовали. Александра Дмитриевна лечила раны, связанные с повреждением зубов и челюсти. День Победы встретила в венгерском городе Мишкольц. А вышла замуж за летчика Ивана Ваврянского в столице Австрии Вене. У них родились двое сыновей.

После войны Александра Дмитриевна продолжила трудиться по врачебной линии до ухода на пенсии. Сейчас у нее двое внуков и одна правнучка, жив и младший сын, а вот старший и муж умерли.

За вклад в Победу Александра Варвянская награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Жукова, а также юбилейными наградами.

В день юбилея Александру Дмитриевну поздравили с круглой датой и мэр Воронежа Вадим Кстенин, и губернатор Александр Гусев.