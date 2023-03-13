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НовостиОбщество13 марта 2023 11:40

В Воронеже ветеран войны Александра Варвянская отмечает 100-летний юбилей

Войну Александра Дмитриевна встретила в столице Черноземья. Мобилизовали ее в 1942 году, а День Победы она встретила в Венгрии
Олег КУЗНЕЦОВ
Среди медалей Александры Дмитриевны есть и «За победу над Германией».

Среди медалей Александры Дмитриевны есть и «За победу над Германией».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Александра Ваврянская. Родилась она 13 марта 1923 года в селе Данково Каширского района. Выучилась на зубного врача. В августе 1942 года ее мобилизовали. Александра Дмитриевна лечила раны, связанные с повреждением зубов и челюсти. День Победы встретила в венгерском городе Мишкольц. А вышла замуж за летчика Ивана Ваврянского в столице Австрии Вене. У них родились двое сыновей.

После войны Александра Дмитриевна продолжила трудиться по врачебной линии до ухода на пенсии. Сейчас у нее двое внуков и одна правнучка, жив и младший сын, а вот старший и муж умерли.

За вклад в Победу Александра Варвянская награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Жукова, а также юбилейными наградами.

В день юбилея Александру Дмитриевну поздравили с круглой датой и мэр Воронежа Вадим Кстенин, и губернатор Александр Гусев.