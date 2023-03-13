Власти объяснили происхождение напугавшего воронежцев грохота

В правительстве Воронежской области объяснили происхождение грохота, который напугал жителей столицы Черноземья днем 13 марта. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, мощный звук слышали горожане в центре, Северном районе, на Левом берегу, а также в Шилово и в Тепличном. При этом чиновники мэрии, а также спасатели сообщили, что никаких ЧП в Воронеже на этот момент не происходило.

- Никаких нештатных ситуаций в городе на зафиксировано, обстановка продолжает оставаться контролируемой и безопасной. Случай связан с работой авиации, периодически переходящей на гиперзвук при выполнении плановых задач, - отметили в Правительстве Воронежской области.