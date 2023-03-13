Будут судить жителя Воронежской области истязавшего детей и сожительницу

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 40-летнего жителя Калача, истязавшего детей.

Силовики установили, что мужчина, проживающий с гражданской супругой, на протяжении восьми месяцев бил, таскал за волосы и оскорблял нецензурными словами 13-летнего пасынка и 8-летнего сына.

- Сожитель женщины приставлял к шее пасынка нож, угрожая убийством, злоупотреблял спиртными напитками, устраивал дома скандалы и дебоши. Также себя он вел и по отношению к гражданской супруге: систематически унижал, бил, приставлял к ее шее нож и вилку. В связи с чем дети были вынуждены вместе с матерью убегать из дома и дожидаться, пока дебошир уснет, - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Сергей Помазанов.

Обвиняемого уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, и к уголовное – за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью сожительнице.