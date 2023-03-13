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НовостиОбщество13 марта 2023 10:06

Воронежцев напугал непонятный грохот

Он был слышен в разных районах города
Олег КУЗНЕЦОВ
Иногда лучше слушать музыку, она успокаивает.

Иногда лучше слушать музыку, она успокаивает.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 марта, около полудня, жители сразу нескольких районов города услышали непонятный грохот. Шум уловили уши горожан в центре Воронежа, в Северном микрорайоне, на левом берегу, а также в микрорайонах Шилово и в Тепличном. О грохоте разместили несколько сообщений в соцсетях.

Однако пока ни о каких ЧП официальные источники не сообщают. В мэрии проинформировали, что на общегородской инфраструктуре чрезвычайных ситуаций не было, как и тревожных сообщений в единую дежурно-диспетчерскую службу. В региональном МЧС добавили, что вызовов пожарно-спасательных подразделений на какие-либо ЧП около полудня тоже не случалось.