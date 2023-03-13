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НовостиОбщество13 марта 2023 9:46

В Воронеже из-за сильного ветра упали 14 трухлявых деревьев

Спасатели и коммунальщики большую часть заявок уже отработали
Ярослав ИВАНОВ
фото Городской службы спасения Воронежа

фото Городской службы спасения Воронежа

12 марта в Единую дежурную диспетчерскую службу Воронежа поступило 14 сообщений об упавших из-за сильного ветра и аварийных деревьях. Как отмечают в ГО ЧС Воронежа, пять зависли на проводах, одно из деревьев упало на проезжую часть, пять - на автомобили, еще два - наклонились на другое дерево и одно зависло над тротуаром. Для ликвидации последствий привлекали не только коммунальщиков, но и спасателей.

- По состоянию на 12.00 13 марта уже отработано 10 заявок, остальные на контроле ответственных служб до выполнения, - сообщили в пресс-службе городской службы спасения.