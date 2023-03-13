Воронежский чиновник заявил, что 80% сотрудников мэрии ездят на общественном транспорте

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Замруководителя управления транспорта Воронежа Максим Захаров заявил в своем телеграмм-канале, что 80% работников администрации передвигаются на общественном транспорте. Так он ответил на критические комментарии воронежцев в соцсетях, что общественный транспорт плохо работает, потому что чиновники сами им не пользуются.

- Спешу развеять этот миф – около 80 процентов работников администрации передвигаются именно на нем. Особенно возросло это количество с появлением выделенных полос, которые, действительно, позволяют экономить время в пути, - отметил чиновник. - Что касается лично меня, как представителя управления транспорта, и моих коллег, - мы однозначно системно совершаем поездки на общественном транспорте. В разное время и по различным маршрутам, проводим мониторинг на остановочных пунктах. Только так можно оценить работу отрасли пассажирских перевозок и, в частности, применяемые нами нововведения изнутри, увидеть полную картину, своевременно принять необходимые решения.

Чиновник рассказал о новостях в работе многострадальных маршрутов, которые были отменены из-за многочисленных жалоб воронежцев.

Нашли временного перевозчика для маршрута № 27, продолжают работу по поиску подрядчика для маршрута № 41. Отмену маршрута № 71 компенсировали увеличением подвижного состава нескольких других маршрутов, которые его дублируют.

- На маршрутах-дублерах №№ 9ка, 9кс, 50 увеличили количество машин на несколько единиц на каждом, что фактически перекрыло утраченный подвижной состав. Например, еще четыре автобуса большой вместимости добавили на «девятках». Еще 10 единиц малого класса - на 50-м, - добавил Максим Захаров.