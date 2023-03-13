Под Воронежем «Лада» сбила 15-летнего подростка

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Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии, в которой пострадал подросток. ДТП произошло вечером 12 марта в Верхнехавском районе.

Около 18.08 в селе Парижская Коммуна 20-летний водитель из Липецкой области на «Ладе-2194» сбил несовершеннолетнего. 15-летний подросток, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 67 ДТП, в них пострадали четыре человека.