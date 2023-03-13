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НовостиПроисшествия13 марта 2023 6:55

Под Воронежем «Лада» сбила 15-летнего подростка

ДТП случилось в Верхнехавском районе
Ярослав ИВАНОВ
фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах аварии, в которой пострадал подросток. ДТП произошло вечером 12 марта в Верхнехавском районе.

Около 18.08 в селе Парижская Коммуна 20-летний водитель из Липецкой области на «Ладе-2194» сбил несовершеннолетнего. 15-летний подросток, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 67 ДТП, в них пострадали четыре человека.