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НовостиОбщество12 марта 2023 16:02

Мобилизованный из Воронежской области семь часов в одиночку отражал атаки украинских боевиков

Это помогло спастись его боевым товарищам
Ирина КАЗАНИНА
Фото Александра Коца

Фото Александра Коца

Фото: из архива «КП»

Мобилизованный из Ольховатского района Воронежской области Александр Цуриков в одиночку отразил наступление вооруженной пехоты противника в ходе специальной военной операции. О подвиге нашего земляка сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев. Замкомвзвода рисковал собой, чтобы дать возможность спастись товарищам. Для этого он на протяжении семи часов отражал атаки украинских боевиков и при этом остался жив. Причем это уже не первый раз, когда Цуриков отличился в бою.

- В прошлом году Александр с сослуживцами дал успешный бой превосходящим силам врага, - сообщил глава региона. - Вот такие они, наши герои. Я восхищен мужеством и силой духа Александра Цурикова, скромного и обаятельного парня, мобилизованного из Ольховатского района. Уверен, что командиры представят его к высокой награде.