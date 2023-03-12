В пригородных лесах Воронежа проснулись клещи

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В пригороде Воронежа проснулись после зимней спячки и вышли на охоту иксодовые клещи. Их обнаружили жители поселка Ямное при осмотре своих питомцев после прогулки. Очевидцы предупредили других владельцев собак и кошек, гуляющих на улице, о необходимости принять профилактические мероприятия, поскольку клещи являются переносчиками смертельно опасных для животных болезней.

Укус клеща опасен и для человека. Паразиты распространяют болезнь Лайма. В случае обнаружения на себе присосавшегося клеща врачи рекомендуют сразу обратиться в травмпункт по месту жительства для оказания помощи и проведения обследования.

В этом году из-за резкого потепления период зимнего покоя клещей завершился аномально рано.