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НовостиОбщество12 марта 2023 6:36

В Воронеже из канализации достали автомобильную шину

Она оказалась в одном из засоренных колодцев
Ирина КАЗАНИНА
Кадр из видео со станицы РВК-Воронеж в соцсети "Вконтакте"

Кадр из видео со станицы РВК-Воронеж в соцсети "Вконтакте"

Фото: Предоставлено

Во время промывки канализационной сети в районе дома №5 по улице Березовая роща в Воронеже специалисты водоканала вынули из колодца целую автомобильную шину, которая полностью заблокировала линию диаметром 300 мм.

- В микрорайон Березовая Роща специалисты ремонтной бригады выезжали уже несколько раз за последние две недели, - рассказали в пресс-службе РВК-Воронеж. - Чаще всего причинами засоров становились крупные предметы, которые забивали канализационную линию.

Например, 28 февраля в колодце обнаружили камни и лопаты.

В компании напомнили, что в сети не должен попадать бытовой мусор. Им являются, в том числе, жидкие строительные смеси, наполнители кошачьих туалетов, а также любые биологические не разлагаемые предметы.