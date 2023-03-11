На стаю бездомных собак в Шилово пожаловались воронежцы

Стая безнадзорных животных была замечена на улице Курчатова в Шилово в Воронеже. В управлении экологии мэрии Воронежа отреагировали на информацию и 11 марта прокомментировали ситуацию.

Стало известно, что ранее в микрорайоне были установлены будки, но потом их убрали. А проблема с бродячими собаками осталась.

Специалисты рассказали, что территория регулярно обследуется подрядчиком с целью выявления не биркованых собак и после сигнала проведут дополнительный мониторинг территории совместно с управой района и зоозащитниками.