В Воронежской области водитель попал под уголовное дело за повторную пьяную езду

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейские в Россоши задержали 45-летнего местного жителя, который ехал за рулем автомобиля пьяный. Об этом 11 марта рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Оказалось, что мужчину в ноябре прошлого года уже был осужден за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако это его не остановило. И он снова изрядно набрался и сел за руль. Злоумышленника остановили полицейские. У гражданина было установлено состояние алкогольного опьянения в 0,956 мг/л.

Теперь любителю пьяной езды грозит уголовное наказание. По данному факту возбудили дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения»).