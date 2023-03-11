Из огромной лужи на улице Ростовской в Воронеже откачали 6 бочек воды

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В мэрии прокомментировали ситуацию в микрорайоне Машмет в Воронеже. Ранее жители улицы Ростовской пожаловались на огромную лужу, которую им приходится преодолевать чуть ли не вплавь, чтобы дойти до автобусной остановки. А дети, идущие в школу, лезут по заборам.

Ранее ситуацией заинтересовались в СКР по Воронежской области. Следователями была организована проверка по факту нарушения работы инфраструктуры. Они выясняют, почему не справляется ливневка.

Фото мэрии Воронежа

В пресс-службе мэрии рассказали, что организация УК «Стройтехника», которая обслуживает данный квартал, заключила договор с ГДС, в рамках которого можно привлечь на придомовую территорию муниципальные силы и средства. Утром коммунальщики откачали 6 бочек воды из лужи.

- Следующий этап - прочистка сети ливневого водоотведения, - пояснили в мэрии.